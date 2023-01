Hevige regenval zet plein onder balkonrotonde blank: “Maatregelen nodig”

Het water kwam zeker 30 cm hoog, over bijna de hele oppervlakte. Een fietser die het toch waagde om erdoor te rijden, zat met zijn fietswiel al halverwege in het water. “Een onveilige situatie, want sowieso is het daar ‘s morgens al een kluwen van elkaar kruisende fietsers en voetgangers. Nu moest iedereen op een kleine strook aan de rand doorgang vinden, omdat het grootste gedeelte blank staat”, zegt kersvers gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA). Ze zal het stadsbestuur via een schriftelijke vraag aanmanen om de situatie te bekijken en maatregelen te nemen.