Het stadhuis van Brugge kleurde roze voor de start van de internationale borstkankermaand

Sinds 2000, laat Estée Lauder Companies belangrijke monumenten wereldwijd in het roze verlichten om aandacht te vragen voor borstkanker. Het Stadhuis van Brugge was vrijdag van zonsondergang tot middernacht in het roze gehuld. “Met deze actie willen we de start van de internationale borstkankermaand oktober in de kijker zetten en alle (ex-)borstkankerpatiënten en hun directe omgeving een hart onder de riem steken. Niemand vecht namelijk alleen tegen borstkanker. We zijn dan ook enorm blij dat dit jaar opnieuw zulke mooie illuminaties plaatsvinden en we extra visibiliteit kunnen vragen voor de ziekte die maar liefst 1 vrouw op 9 in ons land treft”, licht Hilde Debackere, gedelegeerd bestuurder van Pink Ribbon, het belang toe