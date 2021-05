Het origineelste EK-lied tot nu toe is een ode aan...Imke Courtois: “We snakken ernaar om haar tijdens de rust te zien”

Die groep moet je dan weer kennen van de klassieker ‘I can’t live in a living room’ uit 1980. Slabbynck en zijn maats liggen even stil door corona en dus waagde hij zich aan een zijsprong. “Ik sloeg de handen in elkaar met bassist Vincent Pierins, bekend van onder meer Clouseau en The Voice”, zegt Slabbynck. “We schreven het nummer aan de keukentafel van Vincent in Torhout. Een maand geleden doken we Studio Globe in Loppem in en haalden we er gitarist Sam Claeys van Red Zebra bij. Zo voelde ik me toch helemaal in mijn comfortzone.” Slabbynck en zijn maats steken in het liedje hun liefde voor voetbalanaliste Imke Courtois niet bepaald onder stoelen of banken.