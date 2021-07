Het beste ijs van Europa? Dat vind je in Brugge, al zijn de ingrediënten niet alledaags

Brugge/Oostkamp REPORTAGE. Hakuna Alpaca wandelt op nieuwe locatie door té groot succes: “Mensen reserveren al 3 maanden op voorhand”

14 juli Verhuisd wegens groot succes: het is wat de uitbaters van Hakuna Alpaca overkwam. In een grote weide in Oostkamp hebben de 14 alpaca’s niet alleen een nieuw onderkomen, de wandeling door de Assebroekse Meersen kreeg een alternatief een eind verderop. De zachte lieverds vallen bijzonder in de smaak. In het voorjaar zat alles vol en ook voor de komende maanden lopen de reservaties vlot binnen. Wij trokken op pad om de nieuwe route uit te testen. “Wist je dat ze geen strontjes achterlaten tijdens de tocht? We hebben ze zo getraind!”