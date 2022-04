Heroïnedealers vrijgesproken voor vermeende betrokkenheid bij fatale overdosis

Het levenloze lichaam van G. werd op 3 januari 2018 ontdekt door z’n vader in z’n appartement in de Dekenstraat in Sint-Kruis. Op de salontafel lag heroïne en op de grond een injectienaald met sporen van cocaïne. G. was op het moment van z’n overlijden in behandeling voor z’n drugsverslaving in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Hij was tijdens het weekend naar huis gekomen voor een ontmoeting met z’n zoontje.

Koerier

Telefonieonderzoek bracht aan het licht dat het slachtoffer op 1 januari meermaals contact had gehad met Christophe G. (52), een gekende druggebruiker uit Oostende, die eveneens opgenomen was in Sint-Amandus. Tijdens een huiszoeking op z’n appartement stootten speurders op Bjorn V. (42) uit Torhout, ook een gekende naam in het drugsmilieu. Vlak voor de zomer van 2019 kreeg hij nog vier jaar cel als koerier van twee Rotterdamse neven die zowat gans Oostende en Brugge jarenlang voorzagen van heroïne.

Doodsoorzaak onduidelijk

Christophe G. was op 1 januari teruggekeerd naar huis, waar hij Bjorn V. had ontmoet. Die laatste had onderdak gekregen op het appartement van z’n vriend in Oostende. In de loop van de avond had G. een deal geregeld met het latere slachtoffer. Hij overhandigde hem op zijn vraag een gram heroïne. De drugs waren volgens het parket afkomstig van Bjorn V. Een autopsie wees later uit dat het slachtoffer overleed aan een combinatie van verschillende soorten drugs, medicatie en alcohol. Op basis van het verslag van de wetsdokter oordeelde de rechtbank maandagmorgen dat het niet zeker is of de heroïne effectief een rol speelde bij het overlijden.

Christophe G. en Bjorn V. werden bijgevolg vrijgesproken voor hun vermeend aandeel in de fatale overdosis. Voor het bezit en de verkoop van de drugs kreeg V. 6 maanden cel. Zijn kompaan werd vorig jaar al eens veroordeeld tot 30 maanden cel voor gelijkaardige feiten. De rechters gaven hem daar nog eens 7 maanden bovenop.

