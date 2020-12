Herkent u hem? Inbreker slaat in minstens 15 auto’s toe én steelt duizenden euro’s uit Brugs restaurant

BruggeDe politie is op zoek naar een dief die in aanmerking komt voor minstens 15 auto-inbraken. Heel wat daarvan gebeurden in Brugge, maar de dader sloeg ook toe in Oostende en Gent. De man brak bij het begin van de eerste lockdown ook binnen in het Brugse restaurant Au Gusto en ging daar aan de haal met 2.000 euro en tablets. Bij een van zijn inbraken kon het slachtoffer een foto van hem nemen, zo was ook te zien in het VTM-programma Faroek.

De dader sloeg altijd toe in het weekend. In die periode sloeg hij minstens 15 keer toe, voornamelijk in het Brugse. Tijdens de nacht van 15 op 16 februari alleen al gebeurde dat zes keer.

Op zaterdag 22 februari dook de verdachte op in Gent. In de ondergrondse parking van het station brak hij binnen in een Peugeot van een vrouw die daar was om een vriendin op te halen. Vroeger dan verwacht keerde de vrouw terug, waarna ze de dader op heterdaad betrapte en in een reflex een foto kon nemen. Ze klampte de dief aan, die in het Frans beweerde van niks te weten. Uiteindelijk liet ze hem gaan toen hij een duw gaf. “Hij laat zich duidelijk niet afschrikken van bewakingscamera’s of een confrontatie”, zegt de politie. Opvallend: dezelfde dag nog reisde de verdachte door naar Oostende, waar hij ‘s nachts opdook in een ondergrondse parkeergarage. Daar brak hij binnen in een Mercedes door een ruitje in te slaan met een noodhamer. Zonder buit droop hij af. Alles samen brak hij binnen in drie wagens, met als enige buit een jas.

Drie weken later sloeg dezelfde verdachte opnieuw toe in Brugge. In de nacht van 14 op 15 maart brak hij binnen in verscheidene wagens én kwam hij voor het eerst in aanmerking voor een inbraak in een gebouw.

“Op bewakingsbeelden zien we hem opduiken op het terras van Mister Spaghetti’”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de politie Brugge. “Hij is duidelijk op z'n gemak en rolt er rustig een sigaretje. Nadien dringt hij binnen bij restaurant Au Gusto. Daar steelt hij 2.000 euro en diverse tablets. Een behoorlijke buit dus." De zaakvoerders van Au Gusto getuigden eerder al in deze krant over de inbraak. “Hij schakelde de camera in onze keuken uit en begon daarna zijn rooftocht door onze zaak”, vertelde uitbater Federico Cappuccilli. “Alles samen zijn we voor 8.000 euro bestolen.”

De man heeft een getaande huidskleur, bruine ogen en kort zwart haar, met inhammen aan de slapen. Hij droeg tijdens de feiten begin dit jaar een zwarte jas met reflecterende strepen op de mouwen en een rood logo van vermoedelijk het merk Engelbert Strauss op de linkerbovenarm. Hij spreekt Frans. Meestal heeft hij een rugzak bij.

Met tips kan u terecht op het gratis nummer van de politie0800/30.300 of u kan mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

