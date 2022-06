Herbruikbare bekers van Sinksen, Feest in ‘t Park of 't Ros Beiaard: allemaal passeren ze langs deze Brugse ‘wasstraat’: “We kunnen er 8.500 per uur wassen en drogen”

brugge BELOOFD IS BELOOFD. Welke invulling krijgt Huize Minnewater? Krijgen we eenvormige terrassen? En wat met de stadions voor Club en Cercle?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg, tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 gesteld werden? Wij selecteerden tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Brugge, een stad op zoek naar parkeergelegenheid, toeristen, een nieuwe cultuur- en congressmoel en... twee voetbalstadions. Vooral dat laatste lijkt voer voor een nieuwe processie.

27 april