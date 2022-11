Hema opent de deuren op nieuwe locatie in Brugse Steenstraat

Olivier Logghe (38) is bijzonder enthousi­ast over de eerste week in zijn restaurant Ober in Sint-Mi­chiels: “Tot nu toe kreeg ik alleen maar lof van mijn klanten”

Op vrijdag 4 november opende Bruggeling Olivier Logghe (38) in het hart van Sint-Michiels zijn restaurant Ober op de locatie waar jarenlang het bekende café De Tijger gevestigd was. “De eerste week was alvast een schot in de roos”, zegt de zaakvoerder.

