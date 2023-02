Heeft stad Brugge oplossing voor nieuw Clubstadion? “Al jaren pleiten we voor aanpassing reglement, we moeten ongerustheid indijken”

Oekraïners maken het stil op de Markt van Brugge, één jaar na de start van de oorlog: “Dit is een moment om stil te staan bij de vele slachtof­fers”

Een uur lang maakten zo'n honderd Oekraïners het vrijdagmiddag stil op de Markt van Brugge. Af en toe zongen ze een volksliedje of hielden ze borden omhoog. Overal in de wereld werd immers de start van de oorlog in het land herdacht. “Onze gedachten zijn vooral bij de vele slachtoffers. Ook wij hebben bekenden verloren”, zegt Irina, een Oekraïense die oorlogsvluchtelingen opvangt.