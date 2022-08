Hawaiian Poké Bowl kiest voor A-locatie op de Markt in Brugge en bij opening staat er al meteen een lange rij: “Deze stad heeft zo'n centraal gelegen zaak nodig”

Lange tijd stond het aangekondigd op het etalageraam van het restaurant dat zich pal tussen de Markt en de Eiermarkt bevindt: Hawaiian Poké Bowl opent nu ook een vestiging in Brugge. Het concept is erg gekend in diverse grote steden in ons land. In onze provincie vind je Hawaiian Poké Bowl al in onder meer Kortrijk en Oostende. “Brugge is een logische volgende stap”, zegt Elma Skrijelj, hoofd van 'headquarters’. “Deze stad heeft zo'n centraal gelegen adres voor gezonde lunch en takeaway nodig. Ik was zelf op zoek naar iets gezonds op de Markt, maar ik kwam niet verder dan de Burger King of de Wasbar en daar vond ik niet wat ik zocht."