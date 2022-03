Havenmedewerkers weigeren tijdlang Russisch schip in Zeebrugge te lossen

De Russische tanker kwam zondagavond aan in Zeebrugge, met gas dat bestemd is voor Azië. Nadat het eerder al geweigerd werd in Groot-Brittannië, stonden ook havenmedewerkers in Zeebrugge niet te springen om het Russisch schip te begeleiden en lossen. Naar de reden is het niet ver zoeken: de oorlog in Oekraïne.