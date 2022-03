Havenbestuur van Zeebrugge reikt hand uit naar omwonenden met nieuwe campagne

Brugge Politie onderzoekt minstens 10 inbraken en pogingen in Sint-An­dries: “Klopjacht naar verdachten leverde niks op”

Bij de politie van Brugge zijn afgelopen weekend 10 meldingen binnengelopen van een (poging tot) inbraak in Sint-Andries. De dader of daders viseerden huizen in dezelfde wijk en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. “Een klopjacht leverde geen resultaat op”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

28 maart