Hardleerse stalker die Red Bull over z'n ex-partner goot, krijgt 20 maanden cel

De beklaagde had bij aanvang van de coronacrisis al een vijftal maanden een relatie met het 39-jarige slachtoffer uit Oostende. Toen hij tijdens de eerste lockdown bij de vrouw wilde intrekken, gaf die laatste aan dat ze dat niet zag zitten. Het kwam tot een breuk, maar Zerit B. legde zich daar niet zomaar bij neer. Vanaf 20 april 2020 begon hij z'n ex-partner te stalken. Hij dook bijna dagelijks op aan de woning van de vrouw of aan de school van haar kind. Op 16 juni drukte hij z’n ex dan weer tegen een muur, om haar vervolgens te bedreigen.

Een maand later goot B. ook een blik Red Bull over het hoofd van het slachtoffer. Toen zij zich probeerde te verweren, geraakte ze gewond aan haar hand. Later spuwde de beklaagde haar ook nog in het gezicht en dook hij om de haverklap op bij voetbalmatchen van haar zoon. Op 1 december beloofde B. z’n ex dat hij haar gerust zou laten. Tien dagen later stond hij echter alweer op haar wagen te kloppen. In z'n auto trof de politie een keukenmes aan. B. vloog achter de tralies, maar kwam na een maand vrij. Hij zette z'n stalking gewoon verder.