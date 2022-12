Hang jouw wens in één van de kerstbomen op de Burg in Brugge

Het principe is eenvoudig: er liggen kaartjes en kerstballen klaar op de Burg. Op het kaartje kan je een boodschap schrijven aan een persoon of zelfs aan de stad. Je steekt het kaartje vervolgens in één van de doorzichtige ballen die je aan één van de vele kerstbomen kan hangen. “Vorig jaar kwamen er 653 anderstalige en 4432 Nederlandstalige wensen binnen", zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Net als hun muntje in een fontein kan je wens misschien wel uitkomen. We willen de inwoners en bezoekers doen dromen.”