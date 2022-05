Handmade-label voor kroketten van Jean-Michel: “Een ode aan mijn grootmoeder”

Grootvader Torresan was in zijn vroegere jaren garnalenvisser, en van oma Alice leerde hij garnalen pellen en ze te verwerken tot ambachtelijke kroketten. Na een opleiding aan de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, maakte Jean-Michel er een missie van om oma’s kroketten verder te verfijnen, zonder hun authentieke smaak te verliezen. Op dagelijkse basis werden kroketten geserveerd in het restaurant van zijn ouders, het visrestaurant De Marmiet in Knokke. Na verloop van tijd kwam de vraag of Jean-Michel voor andere collega-restaurateurs ook kroketten kon maken. ‘Den Ambacht’ werd geboren. Ondertussen zijn de kroketten terug te vinden in 30 Vlaamse verkooppunten. “Het is een ode aan mijn grootmoeder”, vertelt de man. “Ik ben apetrots op dit label.”