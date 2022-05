Handmade-label voor garnaalkroketten van Jean-Michel: “Een ode aan mijn grootmoeder”

Brugge Oekraïense Natasha kreeg als Tsjernobyl-kind medische zorg in Brugge, oorlog brengt haar 28 jaar later terug bij haar ‘tweede mama’: “De Clini­clowns ben ik nooit vergeten”

In 1994 haalden Dorine Prinzie en Jacques Vandenbroecke het 7-jarige Oekraïense meisje Natasha naar Brugge, nadat ze een Telefacts-reportage over Tsjernobyl hadden gezien. In het AZ Sint-Jan kreeg ze een medische behandeling voor haar hersen- en niertumor. Nu hebben Natasha (34), haar echtgenoot, dochtertje Svitlana en zoontje Ivan – in hun vlucht voor de oorlog – Dorine opnieuw ontmoet in Brugge. “We houden van België”, zegt Natasha.

