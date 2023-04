Haatreacties op sociale media nadat Dalilla Hermans (37) Brugse kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad mag trekken: “Buigen voor kritiek? In geen geval”

Livios Waarom is het bijna altijd slim om een regenwater­put te plaatsen? “Lage waterprij­zen blijven niet verzekerd”

Water is kostbaar, zeker tijdens droge zomers. Daarom moeten we bewust omgaan met water, water recupereren en laten infiltreren. Een regenwaterput kan daarbij helpen. Bouwsite Livios stelde Silvia De Nolf, adviseur bij NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en waterconsulent, voor de keuze: laat ik een regenwaterput plaatsen of niet?