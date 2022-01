Grootste politiecontrole ooit met 426 agenten blijkt succes: 63 geseinde personen en 39 keer drugs gevonden en meer dan 400 verkeersinbreuken

Knokke-Heist Op huizen­jacht in ... Heist-aan-Zee: “Hier wonen is puur genot”

De bouw van een nieuw, hypermodern Community House is er net gestart, de Heldentorens worden steeds zichtbaarder en de volledige doortocht van de deelgemeente krijgt een make-over. Ja, Heist-aan-Zee ís hip en trendy. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Want de meest mondaine kustgemeente van ons land is meer dan Knokke of het Zoute alleen. Op huizenjacht in deelgemeente Heist met Sacha Vanrafelghem en Willem Cauwels van Willem Cauwels Real Estate.

15 januari