Grootste obstakelrun komt dan toch niet naar ‘t Zand

The Beast stond gepland van zaterdag 16 tot en met maandag 18 april op ’t Zand. “De organisatie van dit evenement is in handen van een privépersoon, die daarvoor een beroep doet op de verhuurder van het obstakelparcours”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “Stad Brugge betreurt deze laattijdige annulering en staat open voor dialoog met de organisator om het evenement eventueel op een latere datum en met de nodige vergunningen alsnog te laten doorgaan.”