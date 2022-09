Grootste collectie aan lakenloden uit Brugge gevonden op plaats waar parking ’t Zand is uitgebreid: “Vlaams laken uit onze stad veroverde de wereld”

Brugge“Wie had ooit gedacht dat de grootste collectie middeleeuwse lakenloden uit Brugge en ver daarbuiten verborgen lag onder de plaats waar we oliebollen eten of op de rups zitten?” In Brugge zijn ze verwonderd, maar ook apetrots op de ontdekking die archeologen tijdens de bouw van de uitbreiding van parking ’t Zand onder het Albertpark deden. “Eindelijk is er bewijs dat we de lakenhoofdstad van de wereld waren.”

Tijdens archeologisch onderzoek door Raakvlak, de intergemeentelijke erfgoeddienst van Brugge en omstreken, is voor het eerst bewijs gevonden voor de lakennijverheid onder het huidige Koning Albert I-park. Archeologen vonden maar liefst 240 lakenloodjes, die vroeger het laken markeerden, maar ook zware eikenhouten palen die het raamwerk vormden waaraan het het laken werd bevestigd.

Het terrein was rond het jaar 1300 een soort moerasgebied en eigendom van het Sint-Janshospitaal. In hun archieven werd gewag gemaakt van een verpachting van het terrein als ‘raamland’. Dat is een terrein waarop laken wordt opgespannen op houten raamwerken als onderdeel van het ingewikkelde productieproces van laken “Vlaams laken was een luxueuze stof, gemaakt van schapenwol en gegeerd over de hele wereld”, weet stadsarcheoloog Frederik Roelens.

Archeologische opgravingen op 't Zand geven heel wat info over de lakenindustrie in de Middeleeuwen

240 lakenloodjes

“In de 13de en 14de eeuw kende dat zijn hoogtepunt. Het laken was gegeerd van Rusland tot Spanje. Dat er rond Oost- en Westmeers, in de buurt van ’t Zand, Vlaams laken gemaakt werd, stond al beschreven. Maar er werden nooit concrete aanwijzingen voor gevonden. Tot nu. De voorbije maanden is immers hard gewerkt aan de uitbreiding van parking ’t Zand, onder het Koning Albert I-park. En daar zijn maar liefst 240 lakenloodjes opgegraven. Dat zijn metalen deeltjes die aangebracht werden op het nagelnieuwe laken als teken van echtheid. De archeologen die met metaaldetectoren gingen zoeken, vonden loodjes met verwijzingen naar productiecentra in onder meer Brugge, Gistel, Koekelare en Lille.

Oliebollen en de rups

“Dit terrein kunnen we nu met zekerheid catalogeren als ‘raamland’”, zegt Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak. “Eigenlijk krijgen we hier bevestiging van iets wat we vergeten waren. In de middeleeuwen moeten hier honderden meters lange ramen met daarop de duurste stoffen hebben gestaan. Alsof Brugge een zeilboot was. En nadien ging het heel Europa rond.” Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) verwoordt het zo: “Wie had dit ooit gedacht: terwijl we oliebollen aten of een ritje in de rups maakten tijdens de Meifoor, lag onder onze voeten de grootste collectie middeleeuwse lakenloden verborgen. Dit zal een nieuw licht werpen op een periode waarin Vlaams laken uit onze stad de wereld veroverde.”

De lakenloodjes gaan nu naar het erfgoeddepot van Raakvlak, waar ze zorgvuldig bewaard zullen worden.

Volledig scherm Archeologische opgravingen op 't Zand geven heel wat info over de lakenindustrie in de Middeleeuwen © Benny Proot

Volledig scherm Archeologische opgravingen op 't Zand geven heel wat info over de lakenindustrie in de Middeleeuwen © Benny Proot

