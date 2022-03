“Grootste aantal besmettingen in Brugge in leeftijdscategorie tussen 30 en 60 jaar”: coronavirus flakkert ook in Breydelstad weer op

“Het gros van de besmettingen situeert zich in de leeftijdsgroep 30 tot 60-jarigen”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “Ondanks code geel en de afwezigheid van coronamaatregelen zien we dat het virus nog steeds circuleert. Zeker personen met een lage immuniteit of andere aandoeningen moeten extra waakzaam zijn. De lokale ziekenhuiscijfers tonen eveneens een stijgende trend, zowel op intensieve zorg als op de gewone afdelingen.”

AZ Sint-Jan

Het vaccin Nuvaxovid (Novavax) wordt sinds maart verdeeld naar de 13 referentiecentra voor allergieën (voor Brugge is dat AZ Sint-Jan, red.) en wordt gebruikt voor vaccinatie van mensen met een gekende allergie of ernstige bijwerking op een eerdere vaccinatie. Een afspraak maken voor vaccinatie met Nuvaxovid in AZ Sint-Jan kan via de huisarts of via allergie.vaccinatie@azsintjan.be . Wie in het verleden nog niet gevaccineerd wilde worden en dit nu wel wenst te doen met Nuvaxovid, kan contact opnemen met de huisarts of dat e-mailadres.