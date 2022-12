Grootschalige politiecontrole blijkt broodnodig: maar liefst helft van gecontroleerde tweewielers niet in orde

Brugge Inbreker in telecomwin­kel blijft in cel, kompanen zijn nog op de vlucht: “Ik zou 200 euro krijgen om hen te helpen”

De jongeman die vrijdagnacht betrokken was bij de inbraak in een telecomwinkel in Sint-Kruis blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer. Zijn drie kompanen zijn nog steeds voortvluchtig. “Ik leerde hen daar aan een bushokje kennen. En ik zou 200 euro krijgen om mee te helpen”, verklaarde hij.

2 december