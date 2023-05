Grootouders voor het Klimaat willen duidelijkheid: “Blijven we in Zeebrugge Russisch gas invoeren?”

“Matroejska’s in het echt”. Met valse beloftes naar België gelokt, opgesloten en gedwongen tot seks: Roemeense vrouwen gingen door een Brugse hel

“Het zwaarste dossier in jaren”, noemde procureur Frank Demeester de zaak tegen Alexandru T. (27) en z’n echtgenote Elena T. (21) in de Brugse rechtbank. Het koppel sloot Roemeense prostituees op in een hotelkamer in Brugge en dwong hen daar seks te hebben met mannen. “Matroesjka’s in het echt”, klonk het op het proces, waar de rechter woensdagmorgen zware straffen uitsprak.