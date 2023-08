Groot deel van Sint-Andries getroffen door stroomonderbreking: "Defect aan kabel lag aan de oorzaak”

Zware brand vernielt loods in Veldegem, rookpluim kilometers ver zichtbaar: “Gelukkig geen gewonden”

Langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem is donderdagavond brand uitgebroken in een loods. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar. Gewonden vielen er gelukkig niet. De schade aan de loods is wel aanzienlijk.