Groep transmigranten ontsnapt ternauwernood aan dood in Zeebrugge: “Drama zoals Essex kon zich opnieuw voltrokken hebben”

Volgens de burgemeester zaten de vijftien transmigranten in een koelcontainer die al het havengebied van Zeebrugge was binnengereden. “Ze waren wellicht al geruime tijd op voorhand in de container gekropen en zo in Zeebrugge geraakt. Het was dezelfde handelswijze zoals we bij het drama in Essex, toen 39 Vietnamezen stierven in een container, hebben gezien.” De transmigranten konden uiteindelijk gered worden toen een noodsignaal werd uitgestuurd met een telefoon vanuit de container.