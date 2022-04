Groen verkoopt fairtrade paaseitjes ten voordele van mensen in armoede

Oostkamp Er komt sneeuw aan en dus organi­seert men in deze school een kerstmarkt: “Onze bestelde koelwagen zullen we wellicht niet nodig hebben”

Nee, het is geen 1 aprilgrap. In Vrije Basisschool De Vaart in Moerbrugge wordt vrijdag wel degelijk een kerstmarkt georganiseerd. Een “foute” versie weliswaar, door de twee corona-annuleringen van de voorbije jaren. Net nu wordt er echter door verschillende weermodellen sneeuw aangekondigd. “We mogen zo onze plannen omgooien, want deze ‘zomereditie’ wordt onverhoopt toch winters”, lacht Joke Strynckx, voorzitter van de organiserende ouderraad.

1 april