Groen-raadslid ‘gestraft’ na middelvinger-incident: “Dit kan niet door de beugel”

Neirynck toonde die vinger nadat collega-raadslid Jean-Marie De Plancke (Open Vld) zijn tussenkomst in de gemeenteraad in vraag had gesteld. Een moment van zinsverbijstering, waarvoor Neirynck dinsdag zijn excuses aanbood. Maar dat volstaat niet voor zijn partij, zegt fractieleider Raf Reuse. “Het gedrag van raadslid Andries Neirynck kan absoluut niet door de beugel. Respect voor iedere opinie en ieder mens is fundamenteel voor Groen. We kunnen en moeten ernstig van mening verschillen, maar dat moet steeds met de nodige eerbied gepaard gaan. Het stellen van obscene gebaren naar collega-raadsleden kan dan ook niet. Ik til hier zwaar aan en heb Andries hierop aangesproken.”