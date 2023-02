Groen Brugge wil na verkiezingen mee besturen: “Meeste raakvlakken met de huidige meerderheidspartijen”

Mijntelco Bel jij ook niet meer met de vaste lijn? Waarom betaal je er dan nog voor?

Heb je nog een vast nummer? Dan ben je in België in de minderheid. De vaste lijn schrappen, kan best wat opleveren, terwijl je nauwelijks aan comfort of bereikbaarheid inboet. Mijntelco.be zet de feiten op een rij.

