‘Griek Alexandros’ krijgt 40 maanden cel voor verkrachting toeristes

West-Vlaanderen Van een oude elektrici­teits­cen­tra­le tot een sprookjes­ach­tig kasteel: op deze zeven locaties in West-Vlaanderen maak je prachtige communie- of lentefeestfoto’s

De lente staat voor de deur. Dat betekent dat de lente- en communiefeesten steeds dichterbij komen. Nog op zoek naar een unieke fotolocatie? Ga voor feeërieke portretten in de Rozentuin in Kortrijk of een stoere look in skatepark De Velodroom in Oostende: onze redactie verzamelde 7 toplocaties voor jouw perfecte plaatje.

3 maart