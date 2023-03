Gratis frietjes, want Sabine (42) opent Frituur Spits in Sint-Andries: “Ik waak over de kwaliteit”

Er was voorheen wel wat verloop in frituur Stadion, maar nu heropent de zaak onder een nieuwe naam en met een ervaren uitbaatster aan het roer. Sabine kan je kennen van friethuizen als 't Baronneke in Assebroek, Passage in Sint-Michiels en Sabilicious in Lissewege. “Maar toen werd ik ziek en moest ik het kalmer aan doen”, vertelt ze. “Nu voel ik me er weer helemaal klaar voor. De locatie is natuurlijk fantastisch, zo dichtbij het stadion van Club en Cercle.” Die zestien jaar ervaring moet het vertrouwen van de klanten natuurlijk wel sterken. “Ik waak hier over de kwaliteit van de frietjes", zegt Sabine.