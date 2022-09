Gratis elektrische rolstoel in natuurgebied Beisbroek: “Want elk park moet toegankelijk zijn voor iedereen”

“Deze actie past in de inspanningen van het stadsbestuur om parken en natuurgebieden toegankelijker te maken”, zeggen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) en schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V). “Zo werden in 2021 veertig rolstoeltoegankelijke picknicktafels geplaatst in verschillende parken in Brugge. In 2021 werkte Brugge mee als testgemeente voor het project ‘Onbeperkt buiten XL’ van Good Planet om de communicatie over toegankelijkheid van parken en natuurgebieden in de toekomst te verbeteren. Bij inrichting van parken en groenzones wordt ook altijd de toegankelijkheidreflex toegepast, want iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.”