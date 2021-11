Gouverneur eist coronapas tijdens Wintergloed in Brugge, “anders laat ik evenement niet plaatsvinden”. Burgemeester noemt het ‘bijna onmogelijk’

Dat volstaat volgens de gouverneur van West-Vlaanderen evenwel niet. Hij herinnert zich de beelden van vorig jaar nog levendig. Ook de enorme toestroom bezoekers voor het lichtfestival in Gent ligt nog vers in het geheugen. “Wintergloed is een evenement en moet bijgevolg gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Vorig jaar waren er al problemen op Wintergloed door een massa volk. Dit jaar moet het veilig verlopen”, is Decaluwé duidelijk.

Bijna onmogelijk

Volgens het stadsbestuur van Brugge is het gebruik van het CST quasi onmogelijk op het lichtparcours. “We spreken hier over een parcours van bijna vier kilometer waar ook mensen wonen. Het is bijna onmogelijk om daar op het Covid Safe Ticket te controleren”, reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Bovendien zegt de stad voldoende maatregelen genomen te hebben om de circulatie vlot te laten verlopen. “Op het parcours mag er geen raamverkoop zijn en we zorgden voor nog meer stewards die iedereen in beweging moeten houden. Er zijn ook verschillende alternatieve routes uitgewerkt voor als het druk wordt. Maar we zullen deze week ons best doen om tot een oplossing te komen.”