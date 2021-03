Goederentrein ramt vrachtwagen met lading bestelwagens in Zeebrugge: trucker komt met de schrik vrij

Brugge Corona doet armoede in Brugge pieken: stad wil het tij keren met plan van 4 miljoen euro

12:12 De coronacrisis hakt er stevig in bij de armste Brugse gezinnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het OCMW en Kind & Gezin. In één jaar is het aantal mensen dat een leefloon krijgt met 17 procent gestegen. Er kloppen ook steeds meer studenten aan bij het OCMW en nu al één op de zeven Brugse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. “En daar hebben we nu een antwoord op, want het is meer dan ooit nodig”, zegt schepen Pablo Annys.