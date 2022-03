Gilbert Dendooven centrale gast tijdens Brugs Uurtje

Het Brugs Uurtje is een organisatie van de heemkring Maurits Van Coppenolle. De maandelijkse gespreksmiddag was door corona twee jaar van de kalender verdwenen, maar vond in maart voor het eerst weer plaats. Gilbert Dendooven is een rasechte landbouwer. Hij kan daar ook sappig over vertellen. Meer specifiek zal het gaan over zijn avontuur in Canada, waar hij ooit de kans kreeg om te gaan werken. Deuren open om 10.15 uur. Vooraf en nadien mogelijkheid voor een drankje.