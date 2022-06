Gijzelnemer van Brugse cipier laat broer cannabis binnensmokkelen in gevangenis

Brugge Mededader van 'Bloedwraak­moord' riskeert 15 jaar cel voor gijzeling van cipier in Brugse gevangenis: "Hij had de datum omcirkeld op een kalender in z'n cel”

“Het was een mooie dag en hij hoopte dat hij met een helikopter zou weggeraken.” Gefrustreerd door de lange straf die hij had opgelopen voor de zogenaamde ‘Bloedwraakmoord’, gijzelde Faton S. (31) vorig jaar drie uur lang een 24-jarige cipier in de Brugse gevangenis. Volgens het parket plande de Kosovaar de gijzeling zorgvuldig. Hij riskeert nu vijftien jaar cel. “Een straf die er voor mij niet toe doet, want mijn leven is voorgoed veranderd”, reageert Morgane Verdikt, het slachtoffer.

6 april