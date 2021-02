Gijzeling in gevangenis van Brugge voorbij: cipier in shock naar ziekenhuis gebracht

De gijzeling begon deze namiddag tijdens de wandeling. De gedetineerde had er een cipier, een vrouw, bedreigd met een scherp voorwerp. Volgens onze info gaat het om een man van 29 jaar met de Kosovaarse nationaliteit die vastzit voor moord. Een twintigtal gevangenen werd daarna terug naar de cel gebracht. De speciale eenheden (DSU) kwamen snel ter plaatse. De politie stelde een perimeter in rond de gevangenis.

Ziekenwagen

De lokale politie Brugge bevestigde snel dat het ging om één gegijzeld persoon en een gijzelnemer in het Penitentiair Complex, maar kon verder niets kwijt over de omstandigheden. Na onderhandelingen met de gijzelnemer raakte de situatie even voor 18 uur dan toch opgelost. Er kwam ook een ziekenwagen ter plaatse om de cipier, die zwaar onder de indruk was, naar het ziekenhuis te brengen.