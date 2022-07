Gevluchte pedofiel die hier zes jaar cel moet uitzitten verzet zich tegen uitlevering: "Minister van Justitie sprak voor zijn beurt. Ik ben mijn vertrouwen in de Belgische rechtsstaat kwijt”

BruggeRony Van Weyenberg (54), een pedofiel uit Brugge, verscheen vanmiddag voor de rechtbank van Amsterdam. De man werd in ons land veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en vluchtte weg. Zogezegd naar Ibiza, maar hij werd uiteindelijk in Nederland opgepakt. Ons land vraagt nu om zijn overlevering, zodat hij in een Belgische gevangenis zijn straf kan uitzitten. Maar daar gaat de Bruggeling niet mee akkoord. “Hij is zijn vertrouwen in de Belgische rechtsstaat verloren. En dat is de schuld van de minister van Justitie”, aldus zijn advocaat.