GETEST. De vijf kerstwinkels in hartje Brugge. Wie is de goedkoopste? Wie scoort best qua sfeer? “Een schlagerparade tussen de kerstballen, dat hadden we nog niet meegemaakt”

BruggeWarmt de gedachte aan een fraai versierde kerstboom u ook een beetje op in deze barre coronatijden? Haast u dan naar Brugge, want nooit eerder was het aanbod aan kerstspullen in het centrum van de stad zó groot als nu. Maar liefst vijf winkels specialiseren zich in ‘the most wonderful time of the year’. Wij gingen langs voor de test. Welk aanbod vind je er? Waar tref je de uniekste stukken? Hieronder leest u de resultaten. En helaas krijgen ze niet allemaal even goede punten.