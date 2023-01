Geruite plooirokjes en “sobere haartooi”: de leerlingen van het Sint-Andreaslyceum in Brugge in protest tegen afschaffing schooluniform

Juf Nadia uit Oekraïne staat hier al voor de klas: “Ik kan al tot tien tellen in het Nederlands”

Pas aangekomen uit Oekraïne, staat juf Nadia (21) al voor de klas in de Antwerpse basisschool Heilig Hart. “Ik kan al tot tien tellen in het Nederlands. Maar toen ik jullie taal voor het eerst hoorde, stond mijn brein in brand.” In haar thuisland gaf ze Engelse les, nu leert ze vluchtelingenkinderen uit het vijfde en zesde leerjaar rekenen in het Oekraïens. De kinderen in haar klas discussiëren niet over de oorlog, maar over de uitkomst van hun rekensommen.

19 maart