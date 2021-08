Gerechtsdeskundigen moeten gegijzelde cipier uit Brugse gevangenis en haar gijzelnemer onderzoeken

Brugge Gedetineer­de die cipier Morgane (23) ruim drie uur gijzelde, drukt z’n spijt uit: “Hij wil zich persoon­lijk bij haar excuseren”

2 maart Was hij gefrustreerd omdat zijn vervroegde vrijlating mogelijk in het gedrang zou komen? Of sloegen zijn stoppen zonder enige reden door? Een week na de gijzeling van een cipier in de Brugse gevangenis blijft de precieze aanleiding nog onduidelijk. Faton S. (29) heeft wel spijt van zijn daden en wil dat ook persoonlijk meedelen aan het slachtoffer, zo bevestigt zijn advocaat na de zitting van de raadkamer in Brugge. “Al beseft hij dat zo'n zaken niet goed te praten vallen”, stelt meester Mathieu Langerock.