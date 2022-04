Geplande werken aan betonplaat van Blankenbergse Steenweg worden uitgesteld door slechte weer

De betonplaat ter hoogte van het kruispunt met de Blauwhuisstraat zou vervangen worden door asfalt. De werken op de Blankenbergse Steenweg in Brugge zouden uitgevoerd worden tussen maandag 4 april en vrijdag 8 april, maar worden naar later verschoven door de voorspelde slechte weersomstandigheden. Als er een nieuwe startdatum gekozen is, volgt er een nieuwe communicatie. De betonplaat op de Blankenbergse Steenweg (N371), ter hoogte van het kruispunt met de Blauwhuisstraat in de richting van Brugge, is versleten. Daarom wordt de betonplaat over een afstand van zo’n 200 meter opgebroken en vervangen door asfalt. Waar nodig, wordt de fundering van het wegdek ook hersteld.