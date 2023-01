Geplande verkaveling Sint-Trudo in Assebroek beroert gemeenteraad: “Hier bouwen, is misdadig”

Krachtbal Sybren Sevenhant en KBC Male willen pas veroverde derde plaats verdedigen: “Hoogst haalbare, maar willen ook nog eens stunten”

De damesploeg van KBC Male startte het nieuwe jaar met een prestigieuze zege tegen Buggenhout. Het team van coach Sybren Sevenhant duikt zo over Buggenhout de top drie binnen en is zo bezig aan een puik seizoen in eerste nationale. KBC Heist komt dit weekend over de vloer aan de Brieversweg.

29 januari