Gepensioneerde militair (59) krijgt vijf jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van z'n dochters

Voetbal eindronden Eindrondes nationaal en provinci­aal voetbal: uitkijken naar SV Rumbeke

De plaatsjes voor het provinciaal voetbal voor volgend seizoen geraken stilaan ingevuld. In de provinciale reeksen is men aan de finales per reeks toe en voor sommige teams kon er al klare wijn - lees promotie - geschonken worden. Wel blijft het voor heel wat provinciale ploegen nog uitkijken naar SV Rumbeke, dat op het veld van ASV Geel voor een beslissende match staat om de deur naar het nationaal voetbal in te beuken en dat zou meteen voor nog een extra stijger in de provinciale reeksen kunnen zorgen.

19 mei