Gepensioneerde Bruggeling fleurt dagelijks weerpraatje op met een beeld uit zijn stad: “Sabine Hagedoren is blijkbaar een fan van mijn werk”

Een foto van de Groenerei, badend in de zon, de eerste lentebloemen aan de Langerei of de weerspiegeling van de gebouwen aan de Spiegel- en Spinolarei: niet een foto is dezelfde bij Frank Vergucht (74), een gepensioneerd grafisch ontwerper. De Bruggeling begon zijn opmerkelijke hobby in 2017 na een oproep van de VRT, die op zoek was naar meer weerfotografen. “Mijn eerste foto nam ik gewoon vanaf mijn balkon: ik woon op 2,5 kilometer van het stadscentrum en heb een prachtig zicht over de stad. Die foto zat zowaar meteen in de uitzending. Dat had ik niet verwacht. Het heeft een rollercoaster in gang gezet. Sindsdien ben ik het blijven doen en is het eigenlijk een verslaving geworden. Een gezonde verslaving: ik maak dagelijks fietsritten tot twaalf kilometer door de stad.”