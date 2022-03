Gegijzelde Brugse cipier hoort in tranen dat proces opnieuw is uitgesteld: “Personeelstekort bij de politie? De zoveelste zware klap”

Brugge Gegijzelde cipier Morgane (23) is 4 maanden later nog steeds niet aan het werk, gijzelne­mer mogelijk naar assisen: “Zijn straf maakt niet zozeer uit, als ik maar weer de oude word”

Moet de moordenaar die een cipier gijzelde in de Brugse gevangenis voor het hof van assisen verschijnen? Het antwoord op die vraag krijgen we wellicht van een gerechtsdeskundige. Morgane Verdikt (23) werd dit voorjaar maar liefst drie en een half uur lang met een scherp voorwerp op haar keel gegijzeld door de Kosovaar Faton S. (30). De jonge vrouw is psychologisch nog steeds niet in staat om terug aan het werk te gaan. De correctionele rechtbank dreigt zich zo onbevoegd te moeten verklaren. “Nochtans had ik gehoopt om alles vandaag te kunnen afronden”, zegt Morgane.

18 augustus