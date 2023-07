Geert Van Hecke en Karen Keygnaert gaan op zoek naar de beste Brugse hobbykok

Te soft, geld gepikt of aangepapt met andermans vrouw: waarom werd ex-lid motorbende bewerkt met bunsenbran­der? En door wié?

Hoe een 52-jarige Bruggeling precies werd afgeranseld in het clublokaal van No Surrender MC in Zwevezele, zal wellicht nooit volledig duidelijk worden. Volgens het parket werden bij de bestraffing van het ex-lid een bunsenbrander, zout en hamer ingezet, maar tijdens de pleidooien begin deze maand minimaliseerde iedereen zijn aandeel. Die ‘omerta’ - of zwijgplicht - werd intussen evenwel al meermaals doorbroken, en de meeste vingers wijzen toch in een bepaalde richting. De rechter deelt vandaag de straffen uit.