Geen verrassing: Dominique Persoone (53) is volgens Gault&Millau de chocolatier van het jaar in Vlaanderen

BruggeDe culinaire gids Gault&Millau bekroont The Chocolate Line, het bedrijf van tv-figuur Dominique Persoone (53) als ‘Chocolatier of the Year’ voor Vlaanderen.

De Gault&Millau Chocolatier gids brengt zoals elk jaar een selectie van de beste chocolatiers op basis van diverse blinddegustaties. ‘Chocolatier van het Jaar 2023' voor Vlaanderen is - niet geheel onverwacht - The Chocolate Line in Brugge. Een cadeautje lijkt het wel, voor de dertigste verjaardag van het bedrijf van Dominique Persoone. Zijn zoon Julius heeft als tweede generatie zijn intrede gemaakt.

Chocoladefreak

“Dominique Persoone maakte het ambacht sexy. Een begrip dat hij trouwens vaak zelf gebruikt om te benadrukken dat chocolade hip, cool en verleidelijk kan zijn”, klinkt het in de gids. “En om aan te tonen dat zijn relatie met chocolade naast professioneel vooral passioneel is en appelleert aan de chocoladefreak die samen met hem graag terugkeert naar de roots. Dat laatste woord neemt hij letterlijk. Hij werkt onder meer met de opbrengst van eigen cacaoplantages in Mexico en is in ons land één van de wegbereiders van het boom tot reep gedachtegoed. Daarvoor engageert hij zich met lokale boeren en een deel van de opbrengst vloeit in Mexico terug naar plaatselijke dierenzorg.”

Zoon Julius

De Brugse chocolatier reageerde zelf ook al op het nieuws: “Een mooier cadeau kan ik mij niet voorstellen”, zegt Persoone. “Dit konden we enkel maar bereiken dankzij de inzet van ons team. Tijdens de eerste coronagolf was er veel onzekerheid, ons productieteam is toen bijna helemaal vertrokken. Ik heb mijn zoon Julius de kans gegeven om als chef van het atelier een hele nieuwe groep te creëren en twee jaar later zien we het resultaat. Het is wereldniveau. Ik word er stil van, en dat gebeurt niet vaak.”

