Geen Urbanus of Wouter Deprez in de Stadsschouwburg in Brugge: “De prijzen zijn voor ons maal vier gegaan”

Comedyshows.be is zowat groot geworden in de Brugse Stadsschouwburg. Het is daar dat ze uitpakten met comedian Wouter Deprez of goochelaar Nicholas. Geen van die namen keren dit keer terug. Het is een financiële kwestie: de prijzen voor organisatoren in de Stadsschouwburg zijn flink gestegen. En daar zijn ze bij Comedyshows.be niet meteen mee gediend. “Na corona en nu de energiecrisis zijn het ook voor ons geen makkelijke jaren geweest. We hebben nog twee voorstellingen lopen in de Stadsschouwburg, uitgesteld door corona. Maar daarna is het daar voorbij.”

De prijzen zijn verdubbeld, stipt Pieter De Wulf aan. “Maar voor ons gingen ze liefst maal vier. Als gevolg van de nieuwe regeling moeten we de zaal nu niet voor één maar wel twee dagdelen afhuren. Wij hebben immers tijd nodig om het podium in de namiddag klaar te zetten. Dat neemt een extra dagdeel in beslag en maakt de rekening alleen maar duurder.” En dus wijkt de organisator uit naar alternatieve locaties, in en buiten Brugge. “We keren bijvoorbeeld terug naar De Brouckère in Torhout, hebben shows in Kursaal Oostende en houden ook voorstellingen in De Biekorf in Brugge én het Concertgebouw. Dat is een zaal van 1.300 mensen. Daar kunnen we niet gelijk wie programmeren.”

Geen drankjes of merchandising

Ondanks de crisis blijft de ticketverkoop gelukkig wel op peil. “Maar we houden de prijzen ook democratisch. We gaan niet boven de 35 euro”, zegt De Wulf. “Maar we merken wel dat minder mensen na het optreden blijven hangen voor een drankje of zich laten gaan bij de merchandising. Moesten we de meerprijs van het Stadsschouwburg doorrekenen, zou de ticketprijs met 7 of 8 euro omhoog gaan.”

Commerciële speler

Het Brugse stadsbestuur bevestigt dat de prijzen voor het afhuren van de Stadsschouwburg omhoog zijn gegaan. “Ook de stad zit met gestegen kosten en die worden doorgerekend zodat de rekening blijft kloppen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Comedyshows.be kon lange tijd de zaal aan een zeer gunstig tarief huren. Nu moeten ze dezelfde prijs betalen zoals andere huurders dat al jaren doen. Het komt erop neer dat we een onderscheid maken tussen commerciële spelers, zoals Comedyshows.be, en Brugse organisaties die eigen producties brengen.”

