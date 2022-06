Geen rust in Rustenburgwijk: nieuwe aanvliegroute MUG-helikopter houdt bewoners wakker

Het is bewoner Marnix Arschoot die op Facebook zijn bevindingen deelt: zijn papegaai zou zelfs zo in paniek geraakt zijn door het lawaai van de MUG-helikopter dat het dier is gestorven. “De koppen en borden rammelen in mijn kast en mensen die overdag slapen, geraken niet ingedommeld. De aanvliegroute is lager, sinds de hoogspanningslijnen hier zijn weggenomen”, zegt Arschoot. Overal in de buurt merken ze het toegenomen lawaai, maar niet iedereen is overtuigd dat daar heibel over gemaakt moet worden. “Mensenlevens zijn nu eenmaal belangrijker dan een beetje meer lawaai”, klinkt het bij andere bewoners.