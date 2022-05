Geen Persoone, Van Hecke of Claeys meer: culinair festival Kookeet wordt véél kleiner en kiest voor verjonging

Kookeet staat, na twee coronajaren, weer op de evenementenkalender in Brugge. Stip alvast 24, 25 en 26 september aan in uw agenda, want dan verzamelen 31 chefs op het domein van het Grootseminarie voor kooktheater, hapjes, koken aan het vuur, gevarieerde gerechten op basis van één product of een ultieme vip-formule. De hoogdagen van 100.000 bezoekers voor deze driedaagse zijn helaas voorbij. Na de eerder tegenvallende negende editie in 2019 gooit organisator Brugge Plus het over een andere boeg.